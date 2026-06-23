Argélia elimina a Jordânia e segue viva no Grupo J da Copa
A Argélia venceu a Jordânia de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, um resultado que garantiu a liderança da chave para a Argentina de Lionel Messi, que já havia se classificado para os 16-avos de final mais cedo.
Após começar perdendo para a Jordânia, estreante em Mundiais, com um gol de Nizar Al Rashdan aos 36 minutos, a seleção argelina virou a partida no San Francisco Bay Stadium, em Santa Clara, com gols de Nadhir Benbouali e Amine Gouiri.
A Argélia disputará uma vaga na próxima fase no sábado (27) contra a Áustria, com as duas equipes empatadas em três pontos, enquanto a Argentina, atual campeã mundial e líder do grupo com seis pontos, enfrentará a Jordânia, que já está eliminada.