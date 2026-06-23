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Copa do Mundo

Argélia elimina a Jordânia e segue viva no Grupo J da Copa

Próximo compromisso da seleção africana é contra a Áustria, no sábado (27)

Marcelo Bamonte

Argélia elimina a Jordânia e segue viva no Grupo J da Copa
Seleção da Argélia comemora gol contra a Jordânia, pela segunda partida na Copa do Mundo. Reprodução / X / @CAF_Online

A Argélia venceu a Jordânia de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, um resultado que garantiu a liderança da chave para a Argentina de Lionel Messi, que já havia se classificado para os 16-avos de final mais cedo.

Após começar perdendo para a Jordânia, estreante em Mundiais, com um gol de Nizar Al Rashdan aos 36 minutos, a seleção argelina virou a partida no San Francisco Bay Stadium, em Santa Clara, com gols de Nadhir Benbouali e Amine Gouiri.

A Argélia disputará uma vaga na próxima fase no sábado (27) contra a Áustria, com as duas equipes empatadas em três pontos, enquanto a Argentina, atual campeã mundial e líder do grupo com seis pontos, enfrentará a Jordânia, que já está eliminada.

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