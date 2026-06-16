Argentina x Argélia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Argentina e Argélia se enfrentam pela Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 22h, no Kansas City Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Argentina e Argélia se enfrentam nesta terça-feira (16), às 22h (horário de Brasília), no Kansas City Stadium, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

Pelo Grupo J, a atual campeã, Argentina, e a Argélia tiveram trajetórias sólidas rumo ao Mundial. Liderada por Messi, a seleção albiceleste garantiu classificação antecipada para o torneio na América do Norte. Durante as Eliminatórias Sul-Americanas, a equipe anotou 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Da mesma forma, a Argélia conquistou o passaporte para a Copa do Mundo antecipadamente. A equipe argelina anotou oito vitórias, um empate e uma derrota nas Eliminatórias africanas. A seleção retorna ao torneio depois de ficar fora em 2018 e 2022.

Onde assistir Argentina x Argélia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 22h.