Argentina x Áustria: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Argentina e Áustria se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo do Grupo J da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24), às 14h

Argentina e Áustria fazem nesta quarta-feira (24) a segunda rodada do Grupo J. A partida está marcada para acontecer às 14h, no Estádio de Dallas, localizado na cidade de Arlington, Texas, nos Estados Unidos.

Atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina estreou na competição com uma vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, todos os gols marcados por Lionel Messi, que se igualou a Miroslav Klose como maior artilheiro da história da competição. Uma vitória contra os austríacos mantém a campeã viva na competição em busca do tetracampeonato.

Já a Áustria, que voltou ao torneio depois de 28 anos, e disputa o torneio pela oitava vez, está perto de avançar para a segunda fase da competição, basta uma vitória sobre a Argentina. Integrante do Grupo J, eles venceram o primeiro jogo por 3 a 1 sobre a Jordânia.

Onde assistir Argentina x Áustria ao vivo

O jogo entre Argentina e Áustria terá transmissão da Sportv, SBT, CazéTV, Globo, getv e Nsports.