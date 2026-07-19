Argentina x Espanha: final da Copa terá melhor ataque contra melhor defesa do torneio

Decisão será disputada neste domingo (19), às 16h, entre as seleções com os melhores números ofensivos e defensivos

A final da Copa do Mundo de 2026 colocará frente a frente a seleção de melhor ataque e a de melhor defesa da competição. Argentina e Espanha decidem o título neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), em Nova Jersey.

A Argentina chega à decisão com o melhor desempenho ofensivo da Copa do Mundo. Em sete partidas, a equipe marcou 19 gols e balançou as redes em todos os jogos disputados.

No mata-mata, a seleção argentina venceu Cabo Verde por 3 a 2 nas oitavas de final, Egito por 3 a 2 nas oitavas, Suíça por 3 a 1 nas quartas e Inglaterra por 2 a 1 na semifinal.

A Espanha, por sua vez, disputará a final com a defesa menos vazada da Copa do Mundo. A equipe sofreu apenas um gol em sete partidas – contra a Bélgica – e manteve a meta sem ser vazada em seis jogos.

Na fase eliminatória, os espanhóis venceram a Áustria por 3 a 0 nas oitavas de final, Portugal por 1 a 0 nas oitavas, Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final e França por 2 a 0 na semifinal.

Atual campeã, a Argentina chega na decisão em busca do quarto título da Copa de sua história. Já a Espanha chega em busca da segunda estrela, tendo sido campeã em 2010, na África do Sul.