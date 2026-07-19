Trump é vaiado ao entrar no gramado para entregar troféu da Copa

Presidente dos EUA recebeu vaias ao aparecer para a cerimônia de premiação da final entre Espanha e Argentina; antes, também havia sido alvo de reações do público no telão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado por parte do público ao entrar no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, neste domingo (19), para participar da cerimônia de entrega das medalhas e do troféu da final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha por 1 x 0, contra a Argentina.

As vaias aconteceram no momento em que Trump entrou em campo ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para entregar a premiação aos finalistas e à Espanha, os campeões do torneio. Mais cedo, durante a partida, o norte-americano também havia recebido vaias dispersas quando sua imagem foi exibida nos telões do estádio.

Trump chegou ao estádio de helicóptero, no Marine One, acompanhado da primeira-dama Melania Trump. Antes do início da decisão, ele assistiu à execução do hino nacional dos Estados Unidos ao lado de Infantino e chegou a posar ao lado do troféu da Copa do Mundo no camarote.

Durante a partida, Trump afirmou que acreditava em uma vitória da Argentina por causa de Lionel Messi. “É difícil apostar contra Messi”, disse o presidente, que também elogiou o presidente argentino Javier Milei, a quem chamou de “amigo”.

O chefe da Casa Branca ficou próximo de líderes de outros países presentes na decisão, entre eles a presidente do México, Claudia Sheinbaum, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, com quem trocou cumprimentos antes da cerimônia.

Proximidade entre Trump e Fifa

A final marcou a primeira partida da Copa do Mundo de 2026 acompanhada por Trump no estádio. Desde o início do torneio, o presidente norte-americano tem mantido proximidade com a FIFA e com Gianni Infantino, além de participar de eventos relacionados ao Mundial.

A presença de Trump na cerimônia também chamou atenção por causa do Mundial de Clubes da FIFA do ano passado, quando ele permaneceu no palco após entregar o troféu ao Chelsea enquanto os jogadores comemoravam o título. Posteriormente, o presidente afirmou que havia recebido autorização para manter a taça original no Salão Oval, mas a FIFA informou que o objeto exibido era uma réplica.