Decisão deste domingo (19) conta com quatro atletas da equipe madrilenha na seleção espanhola e seis na argentina

Atlético de Madrid terá 10 jogadores na final da Copa e bate recorde de 92 anos

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, que ocorre às 16h (de Brasília) deste domingo (19), em Nova Jersey, estabelece um recorde de 92 anos na história da competição. Dez jogadores do Atlético de Madrid estão entre os convocados para a disputa, sendo o maior número de representantes de um único clube em uma decisão desde 1934.

O elenco do clube espanhol está dividido entre as duas seleções. Pela Espanha, foram convocados Álex Baena, Grimaldo, Llorente e Pubill. Já a seleção argentina conta com seis atletas da equipe madrilenha: Almada, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Musso, Nahuel Molina e Nico Gonzalez.

Esta é a terceira final consecutiva de Copa do Mundo em que o Atlético de Madrid figura como o clube com maior número de atletas. Em 2018, o time teve quatro representantes na decisão entre França e Croácia. Em 2022, foram novamente quatro jogadores na final entre franceses e argentinos.

El Atleti será, por tercer Mundial consecutivo, el club con más jugadores en la final ❤️🤍



Además, firmaremos la mayor representación de un equipo en una final de la Copa del Mundo desde Italia 1934 y la mayor presencia de un club español en el partido por el título en toda la… pic.twitter.com/Miug9wKD4x — Atlético de Madrid (@Atleti) July 16, 2026

Relação familiar

Entre os convocados da Argentina para a atual edição, Giuliano Simeone mantém um vínculo familiar com o clube, sendo filho de Diego Simeone, atual treinador do Atlético e ex-jogador da seleção sul-americana.

A última vez que uma final de Copa do Mundo reuniu tantos jogadores de um mesmo clube foi em 1934. Na ocasião, a Tchecoslováquia, vice-campeã, possuía 11 atletas do Estrela Vermelha em seu elenco. Naquele período, as seleções eram formadas quase integralmente por jogadores que atuavam em campeonatos locais, diferentemente do cenário atual de globalização do futebol.