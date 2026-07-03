Austrália x Egito: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

O vencedor da partida irá encarar Argentina ou Cabo Verde pelas oitavas de final, no dia 7 de julho, em Atlanta

Austrália x Egito se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 15h, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, em partida válida pela fase de 16-avos da Copa do Mundo.

O Egito fez história na fase de grupos ao bater a Nova Zelândia por 3 a 1 para registrar sua primeira vitória em Copas do Mundo. Os comandados de Hossam Hassan terminaram em segundo em seu grupo e sonham em continuar sua jornada na América do Norte. A adversária será a Austrália, que também chegou à fase dos 16-avos como vice-líder em sua chave. Os Socceroos estão de olho na primeira vitória em uma fase eliminatória.

O vencedor da partida irá encarar Argentina ou Cabo Verde pelas oitavas de final, no dia 7 de julho, em Atlanta.

Onde assistir Austrália x Egito ao vivo

A partida será transmitida pela TV Globo, Globoplay, CazéTV e SporTV.