Bastidores em Nova Jersey: como os jogadores da Seleção Brasileira vão comemorar o Dia dos Namorados na concentração da Copa

Isolados no hotel da delegação sob o comando de Carlo Ancelotti, atletas passam o 12 de junho focados na estreia contra o Marrocos

Os convocados do Brasil vão passar o Dia dos Namorados longe das esposas e namoradas neste 12 de junho de 2026. Hospedados no The Ridge Hotel e treinando no Columbia Park, em Nova Jersey, os 26 atletas comandados pelo técnico Carlo Ancelotti cumprem um regime rígido de concentração. Como a data romântica cai exatamente na véspera da estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 contra o Marrocos no MetLife Stadium, não haverá liberação para encontros físicos, jantares ou saídas. As interações estão restritas a videochamadas nos momentos de folga após os treinos táticos.

Rotina de isolamento no quartel-general em Nova Jersey

A logística montada pela comissão técnica prioriza a privacidade absoluta e o foco total na fase de grupos. O The Ridge Hotel foi escolhido justamente por sua estrutura corporativa e capacidade de isolamento estratégico, blindando o elenco do assédio externo e facilitando o deslocamento. Neste cenário de alta pressão, entender como os jogadores da Seleção Brasileira vão comemorar o Dia dos Namorados na concentração da Copa passa diretamente pela disciplina exigida pelo torneio.

Carlo Ancelotti implementou uma cartilha de concentração sem distrações, permitindo o uso de aparelhos eletrônicos apenas nos quartos e nas áreas de convivência designadas. Durante a manhã e a tarde deste 12 de junho, os atletas realizam o último treino de reconhecimento de gramado e os ajustes de bola parada.

O período noturno, tradicionalmente reservado para jantares românticos no Brasil, será ocupado por palestras da comissão técnica e sessões de fisioterapia. As parceiras dos atletas, conhecidas internacionalmente pela sigla WAGs (Wives and Girlfriends), devem acompanhar a equipe das arquibancadas do estádio no dia seguinte, mas o contato presencial nas dependências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é terminantemente proibido.

Top 5 casais da Seleção Brasileira separados pela Copa

A ausência de comemorações presenciais transfere as declarações para o ambiente digital. Com perfis que acumulam milhões de seguidores, as companheiras dos atletas formam um verdadeiro elenco de apoio nos bastidores do Mundial. Abaixo, detalhamos os relacionamentos mais acompanhados pelo público nesta edição:

Neymar e Bruna Biancardi

A influenciadora e o camisa 10, atualmente defendendo o Santos, formam o casal mais midiático da delegação. Com base fixada no litoral paulista, Bruna acompanha o atacante à distância enquanto cuida das filhas do casal, Mavie e Mel. O jogador deve utilizar o tempo livre no quarto para homenagear a empresária pelas redes sociais. Endrick e Gabriely Miranda

O jovem atacante do Lyon e a modelo oficializaram o casamento religioso em Madri antes da atual temporada. O casal, que espera o primeiro filho, chamou a atenção da mídia internacional devido a um contrato de namoro com cláusulas estritas. Gabriely é uma das presenças mais aguardadas nas arquibancadas americanas. Lucas Paquetá e Duda Fournier

Casados desde 2018 e pais de dois filhos, o meia do Flamengo e a nutricionista mantêm um relacionamento sólido desde os tempos das categorias de base no Rio de Janeiro. Duda se consolidou como uma forte defensora do marido em momentos de crise e atua como uma das principais vozes de incentivo. Raphinha e Natalia Belloli

A modelo e influenciadora digital conheceu o atual ponta do Barcelona quando ambos ainda eram adolescentes no Rio Grande do Sul. Natalia ganhou destaque recentemente ao defender o marido de críticas da imprensa, reforçando o papel de estabilidade emocional durante competições de alto nível. Marquinhos e Carol Cabrino

O capitão do Paris Saint-Germain e a empresária estão juntos desde 2016 e são pais de três filhos (Maria Eduarda, Enrico e Martina). Carol construiu uma marca pessoal forte e costuma revelar os bastidores da logística familiar em Copas do Mundo, adaptando a rotina das crianças aos jogos.

O sacrifício do calendário rumo ao sonhado hexacampeonato

O choque de datas entre o torneio da Fifa e o calendário nacional não é uma novidade, mas ganha contornos dramáticos devido à expansão da competição. A edição de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, conta com 48 seleções e exige 39 dias de dedicação integral para as equipes que chegarem até a final.

Para os comandados de Ancelotti, abrir mão do convívio familiar na véspera de um confronto decisivo representa o primeiro grande teste psicológico da campanha. O Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia, exige deslocamentos internos pelos Estados Unidos, aumentando o tempo longe de casa e o desgaste físico.

A vitória na estreia é vista como fundamental para dar tranquilidade ao elenco. Caso o Brasil avance para as fases agudas do mata-mata, os encontros rápidos com os familiares serão liberados apenas em dias de folga, seguindo rigorosamente o cronograma de recuperação física dos atletas.

Onde a Seleção Brasileira está hospedada na Copa de 2026?

A delegação montou sua base de operações no estado de Nova Jersey. A equipe utiliza o The Ridge Hotel para hospedagem e o Columbia Park Training Facility para os treinamentos, ficando a poucos quilômetros do MetLife Stadium.

As esposas dos jogadores podem entrar no hotel da Seleção?

O acesso de familiares ao hotel da delegação é rigorosamente controlado. Em dias normais de preparação e vésperas de jogos oficiais, a entrada é proibida para garantir o isolamento, a privacidade e o descanso adequado do elenco.

Quando será o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026?

A equipe nacional entra em campo no dia 13 de junho de 2026, um sábado, às 19h (horário de Brasília). O adversário será a seleção do Marrocos, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C.

A busca pela sexta estrela exige renúncias no âmbito pessoal. Ao trocar os jantares comemorativos pela análise tática do adversário, os jogadores reforçam o compromisso com a conquista do título mundial, esperando que a distância momentânea seja recompensada no final do torneio.