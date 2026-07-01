Bélgica vence Senegal no último minuto e continua sonhando em ‘última dança’ da geração belga na Copa

Os europeus agora enfrentam o vencedor de Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina

SEATTLE, EUA - 1º DE JULHO: Romelu Lukaku, da Bélgica, comemora após marcar um gol durante a partida da fase de 32 da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Bélgica e Senegal, no Lumen Field (Seattle Stadium), em Seattle, Washington, Estados Unidos, em 1º de julho de 2026. Ercin Erturk / Anadolu (Foto de Ercin Erturk / Anadolu via AFP)

A Bélgica derrotou Senegal por 3 a 2 pela fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (1º). O jogo aconteceu no Lumen Field, em Seattle, Estados Unidos. A Bélgica agora enfrenta o vencedor de Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, continuando a última dança da famosa ‘geração belga’, com direito a gol no último minuto de jogo, na prorrogação.

A Bélgica chegou à fase de 16-avos depois de empatar dois contra o Egito de Salah por 1 a 1 e o Irã em 0 a 0. Depois se recuperou e bateu a fraca Nova Zelândia por 5 a 1. A “geração belga”, de nomes como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Romelu Lukaku, disputa provavelmente sua última Copa e não queria fazer feio.

Já Senegal acabou caindo em grupo difícil, com Noruega, França e Iraque. Perdeu para Noruega por 3 a 2 e para França por 3 a 1. Venceu o Iraque na última rodada para se classificar por 5 a 0.

Senegal começou a partida com certa dificuldade para sair jogando, errando alguns passes. Mas, depois de uma bobeada do goleiro belga Thibaut Courtois, que deixou uma bola passar para finalização sem defesa, o time africano cresceu.

Rondando a área belga, Habib Diarra conseguiu finalizar de cabeça, explorando a deficiência aérea do time de Rudi Garcia, e abrindo o placar.

O técnico colocou Lukaku no jogo para tentar vencer a partida, mas levou mais um gol depois de um lançamento maravilhoso de Moussa Niakhaté do campo defensivo para Sarr, que aumentou a vantagem correndo nas costas da zaga.

Depois do gol, Garcia tirou De Bruyne e Doku de campo. De maneira inesperada, isso deu certo. Lukaku descontou faltando cinco minutos para o fim do jogo.

A Bélgica abafou e conseguiu o empate depois que o goleiro Mory Diaw saiu mal do gol, caçou borboleta e deixou Youri Tielemans cabecear para empatar a partida.

A geração belga não morreria tão fácil. Na prorrogação, as equipes trocaram ataques, mas quem esperava pênaltis viu a partida ser decidida em um.

Youri Tielemans foi derrubado na área faltando dois minutos para o fim da prorrogação. Ele mesmo cobrou a penalidade, bola de um lado, goleiro do outro, para colocar a Bélgica nas oitavas de final da Copa. A “geração belga” vive para morrer outro dia.

Senegal sai na frente

Com dez minutos de jogo, a Bélgica chegava mais vezes com perigo à área senegalesa. O time de Pape Thiaw parecia estar um pouco nervoso com a partida e tinha dificuldade para sair jogando do seu campo de defesa.

Mesmo assim, pouco tempo depois, a chance mais perigosa do primeiro tempo veio do time africano. Depois de cruzamento na área, Thibaut Courtois tentou cortar, mas acabou deixando a bola passar para Ismaïla Sarr, que tentou finalizar, mas acabou mandando a bola pelo lado de fora da rede.

Senegal então cresceu no jogo. O meio-campo formado por Pepe Gueye, Idrissa Gana, Gueye e Habib Diarra começou a dominar o jogo e rondar a área belga.

Em um desses lances, Iliman Ndiaye achou o craque Sadio Mané na ponta esquerda, que cruzou perfeitamente na cabeça de Sarr, que mandou na trave. Diarra estava esperto e pegou o rebote para abrir o placar.

Após a parada para a hidratação, a Bélgica começou a ficar mais com a bola e armou ações ofensivas que levaram perigo. Senegal também ajudava abaixando suas linhas.

Jeremy Duku conseguiu uma boa chance depois de passe de De Bruyne pela direita, tirou a zaga, mas o goleiro Mory Diaw conseguiu fazer a defesa após desvio. Diaw teve que fazer outra defesa depois de chute de Maxim De Cuyper de fora da área.

A despedida da geração?

Para a segunda etapa, o jovem Charles De Ketelaere saiu para dar lugar a Lukaku, muito mais forte que o garoto franzino e em sua última dança em Copas.

Mas o jogo era de Senegal. O zagueiro Moussa Niakhaté fez um lindo lançamento do campo de defesa para Ismaïla Sarr, que arrancava nas costas de Arthur Theate, deixando a defesa belga rendida.

Finalizou cara a cara com Courtois e mandou uma bomba sem chance nenhuma de defesa. Garcia, para tentar virar o jogo, fez o impensável. Tirou De Bruyne e Doku, que não faziam grande partida, mas eram os jogadores diferenciados do time.

Courtois ainda conseguiu brilhar na partida última vez, defendendo uma bola de Mané que chegou perigosamente pela direita no final do jogo. O lance foi anulado por impedimento.

A impressão que dava é que era o fim da estrelada geração belga, que encantou em 2018 e foi muito forte nos anos seguintes;

Faltando cinco minutos para o fim da partida, Lukaku marcou o seu gol, antecipando-se ao zagueiro Pathé Ismaël Ciss e finalizando por cima do goleiro com um chute forte.

O tento reviveu a Bélgica, que buscou o empate depois que Mory Diaw saiu mal em bola lançada na área e deixou Youri Tielemans cabecear para o gol sozinho. A partida continuaria para prorrogação.

A geração continua viva

Sadio Mané, o grande craque de Senegal, saiu no início da prorrogação. A Bélgica controlava as ações ofensivas e ficava mais com a bola no campo de ataque.

Senegal não sofria mais a forte pressão do final do jogo, mas não conseguia sair em contra-ataque. O primeiro tempo acabou sem grandes chances.

Na segunda etapa de 15 minutos, Ibrahim Mbaye teve a chance de vencer o jogo, de frente com Courtois, mas chutou para fora, entrando na área.

Senegal chegou mais vezes na segunda etapa. Mas a melhor chance foi da Bélgica. Amadou Onana passou para Dodi Lukebakio dentro da área senegalesa. O atacante mandou a bola no travessão.

No lance, porém, Lamine Camara derrubou Youri Tielemans na área e o juiz Said Martinez marcou o pênalti depois de revisão no VAR.

Tielemans cobrou, fez um golaço no ângulo direito e virou a partida. A geração belga não morreria tão cedo e vai tentar a sorte de novo nas oitavas de final. Senegal, que pegou um grupo difícil, não conseguiu mostrar ao mundo porque é uma das melhores seleções da África.