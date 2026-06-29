Brasil continuará como único penta por ao menos mais 4 anos; entenda

Com a eliminação da tetracampeã Alemanha da Copa, nenhuma outra seleção que disputa a competição conseguirá alcançar a marca brasileira

O Brasil vai continuar como o único país a ser campeão cinco vezes da Copa do Mundo por ao menos mais quatro anos. Com a eliminação da tetracampeã Alemanha na primeira rodada da fase de mata-mata da competição nenhuma outra, que ainda sobrevive no Mundial, tem quatro títulos e conseguirá igualar a marca do Brasil.

A Alemanha perdeu nos pênaltis para o Paraguai nesta segunda-feira (29) e caiu antes das oitavas de final. O goleiro paraguaio Orlando Gill conseguiu agarrar duas tentativas e, apesar dos alemães conseguirem igualar, nas cobranças alternadas a equipe da América do Sul venceu por 4 a 3.

Além da Alemanha, apenas a Itália tem quatro taças da Copa do Mundo. A equipe italiana, porém, nem chegou a se classificar para disputar o Mundial. Com três títulos, a Argentina aparece em seguida com mais troféus.

Veja todos os países que já foram campeões da Copa do Mundo:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina: 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

França: 2 títulos (1998 e 2018)

Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha: 1 título (2010)

Inglaterra: 1 título (1966)

A Seleção Brasileira se classificou para às oitavas de final, também nesta segunda-feira, ao vencer de virada do Japão. Agora a equipe aguarda o vencedor entre Costa do Marfim e Noruega para o confronto da próxima fase que acontece no domingo (5) às 17h.