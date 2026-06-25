Brasil já enfrentou o Japão quatro vezes em Copas e leva vantagem contra o adversário
Brasil e Japão vão se enfrentar mais uma vez em confronto mata-mata da Copa do Mundo. O próximo duelo acontece na próxima segunda-feira (29), às 14h, em confronto válido pela segunda fase da competição, que neste ano está sendo realizada em três países – Canadá, Estados Unidos e México.
A definição veio nesta quinta-feira (25), quando a Seleção Japonesa que estava no Grupo F, empatou com a Suécia e ficou com o segundo lugar. Já o Brasil, que era do Grupo C, avançou na quarta-feira (24) após vencer a Escócia por 3 a 0 e assegurar o primeiro lugar do grupo, seguido por Marrocos, Escócia e Haiti.
Ao longo dos anos as seleções já se enfrentaram quatro vezes, e o Brasil leva vantagem. Nunca foi derrotada em mata-mata para os japoneses. Mas, o Japão de 2026 é muito melhor do que o de vinte anos: é uma equipe rápida, ao mesmo tempo compacta, troca passes e conta com jogadores habilidosos. No último confronto entre os dois, foi o Japão que levou a melhor. Venceu a Seleção de virada por 3 a 2.
Relembre os confrontos em Copas
BRASIL 4 × 0 CHINA – Seogwipo – 08.06.2002
Brasil: Marcos; Cafu, Roque Júnior, Lúcio, Anderson Polga e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Juninho Paulista (Ricardinho) e Ronaldinho Gaúcho (Denilson); Rivaldo e Ronaldo (Edilson).
Técnico: Luiz Felipe Scolari.
China: Jiang Jin; Du Wei, Li Weifeng, Wu Chengying e Xu Yunlong; Li Xiaopeng, Qi Hong (Shao Jiayi), Li Tie e Zhao Junzhe; Ma Mingyu (Yang Pu) e Hao Haidong (Qu Bo).
Técnico: Bora Milutinović.
Árbitro: Anders Frisk (Suécia).
Gols: Roberto Carlos (15), Rivaldo (32) e Ronaldinho Gaúcho (44) no primeiro tempo; Ronaldo (10) na etapa final.
Público: 36.750.
BRASIL 4 × 1 JAPÃO – Dortmund – 22.06.2006
Brasil: Dida (Rogério Ceni); Cicinho, Lúcio, Juan, Gilberto e Gilberto Silva; Juninho Pernambucano, Kaká (Zé Roberto) e Ronaldinho Gaúcho (Ricardinho); Ronaldo e Robinho.
Técnico: Carlos Alberto Parreira.
Japão: Kawaguchi; Kaji, Tsuboi, Nakazawa e Alex Santos; Inamoto, Ogasawara (Koji Nakata), Hidetoshi Nakata e Nakamura, Maki (Takahara e depois Oguro) e Tamada.
Técnico: Zico.
Árbitro: Eric Poulat (França).
Gols: Tamada (34) e Ronaldo (46) no primeiro tempo; Juninho (7), Gilberto (14) e Ronaldo (36) na etapa final.
Público: 65.000.
BRASIL 2 × 1 COREIA DO NORTE – Joanesburgo – 15.06.2010
Brasil: Júlio César; Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo (Ramires), Kaká (Nilmar) e Elano (Daniel Alves); Robinho e Luis Fabiano.
Técnico: Dunga.
Coreia do Norte: Ri Myong-guk; Pak Nan-chol, Pak Chol-jin, Ri Jun-il e Cha Jong-hyok; Ji Yun-nam, Mun In-guk (Kim Kum-il), Ri Kwang-chon, An Yong-hak; Hong Yong-jo e Jong Tae-se.
Técnico: Kim Jong-hun
Árbitro: Viktor Kassai (Hungria).
Gols: Maicon (10), Elano (27) e Ji Yun-nam (44) no segundo tempo.
Público: 54.331.
BRASIL 4×1 COREIA DO SUL – ESTÁDIO 974 – DOHA – 05.12.2022
BRASIL: Alisson (Weverton); Éder Militão (Daniel Alves), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo (Bremer); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar (Rodrygo), Vini Jr (Gabriel Martinelli) e Richarlison.
Técnico: Tite.
COREIA DO SUL: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon e Kim Jin-su (Hong Chul); Lee Jae-sung (Lee Kang-in), Jung Woo-young (Son Jun-ho), Hwang In-beom (Paik Seung-ho) e Hwang Hee-chan; Son Heung-min e Cho Gue-sung (Hwang Ui-jo).
Técnico: Paulo Bento.
Árbitro: Clement Turpin (FRA).
Gols: Vinicius Jr (6), Neymar (12), Richarlison (28) e Paquetá (35) no primeiro tempo. Paik Seung-Ho (30) na etapa final.
Público: 43.847