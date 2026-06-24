Brasil mudará de uniforme novamente para enfrentar a Escócia

A Seleção Brasileira entra em campo novamente nesta quarta-feira (24) com uma combinação de uniforme diferente para o último confronto da primeira fase da Copa do Mundo, contra a Escócia, a partir das 19h (de Brasília). Porém, diferente od que tinha sido divulgado anteiormente, a canarinha teve que alterar a roupa dos goleiros por solicitação da CBF.

O planejamento era de que os guarda-redes brasileiros fossem aos gramados com o uniforme totalmente vermelho, porém, a pedido do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, o kit de camiseta, calção e meia foi alterado para verde.

Mediante o pedido da CBF, a federação analisou as cores utilizadas pela Seleção da Escócia e, como não havia conflito de uniformes e o Brasil tem outro disponível, totalmente verde, autorizou a substituição.

Uniformes brasileiros

A equipe já utilizou o clássico da parte de cima amarela, calção azul e meias brancas, com os goleiros de uniforme todo preto, na estreia da competição contra Marrocos, quando empatou com um gol de cada lado.

Na segunda partida, o Brasil entrou em campo estreando uma combinação única em sua história, utilizando ao mesmo tempo camiseta azul e meias pretas para enfrentar o Haiti. O calção do uniforme também foi na cor azul, produzido pela Jordan. O confronto terminou com vitória brasileira por 3 a 0.

Para o último jogo da primeira etapa da Copa, os brasileiros vão ir aos gramados novamente com a clássica camiseta amarela, calção branco e mesma cor nas meias. Os goleiros, com a troca, vão estar totalmente de verde. A partida começa às 19h desta quarta-feira (24).