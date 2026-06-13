JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
JP Saúde | 16h30 - 17h30
Copa do Mundo

Brasil só perdeu na estreia da Copa duas vezes; veja quando

A Seleção Brasileira estreia hoje contra Marrocos pelo grupo às 19h

Fernando Keller

seleção brasileira
A primeira derrota veio justamente na estreia em Copas do Mundo Divulgação/Nike/Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo de 2026. O jogo contra Marrocos marca a 23ª vez que o Brasil participa da competição. O país é o único que se classificou para todas as edições do Mundial e perdeu seus primeiros jogos apenas duas vezes em 96 anos.

A primeira derrota veio justamente na estreia em Copas do Mundo. O Brasil perdeu para a falecida Iugoslávia por 2 a 1, em 14 de julho de 1930, no Uruguai.

Os gols foram marcados por Ivan Bek e Aleksandar Tirnanić para os europeus, e Preguinho, lenda do Fluminense, para o Brasil. A partida aconteceu no estádio Parque Central, pelo grupo 2.

A Bolívia também fazia parte do grupo. A Iugoslávia caiu para os campeões uruguaios, que venceram por 6 a 0.

A segunda derrota acontece contra a Espanha, por 3 a 1, nas oitavas de final da Copa de 1934. Isidro Lángara marcou duas vezes, e José Iraragorri anotou mais um para os espanhóis . Leonidas da Silva, o lendário Diamante Negro, fez o gol do Brasil.

O Brasil estreia contra Marrocos neste sábado, pelo Grupo C, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A equipe canarinho também pega o Haiti e a Escócia na primeira fase do torneio.

Ao todo o Brasil acumula 18 vitórias na estreia e 2 empates.

Veja todas as estreias do Brasil em Copas:

  • 1930 (Uruguai): Brasil 1 x 2 Iugoslávia
  • 1934 (Itália): Brasil 1 x 3 Espanha
  • 1938 (França): Brasil 6 x 5 Polônia
  • 1950 (Brasil): Brasil 4 x 0 México
  • 1954 (Suíça): Brasil 5 x 0 México
  • 1958 (Suécia): Brasil 3 x 0 Áustria
  • 1962 (Chile): Brasil 2 x 0 México
  • 1966 (Inglaterra): Brasil 2 x 0 Bulgária
  • 1970 (México): Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia
  • 1974 (Alemanha): Brasil 0 x 0 Iugoslávia
  • 1978 (Argentina): Brasil 1 x 1 Suécia
  • 1982 (Espanha): Brasil 2 x 1 União Soviética
  • 1986 (México): Brasil 1 x 0 Espanha
  • 1990 (Itália): Brasil 2 x 1 Suécia
  • 1994 (Estados Unidos): Brasil 2 x 0 Rússia
  • 1998 (França): Brasil 2 x 1 Escócia
  • 2002 (Coreia do Sul/Japão): Brasil 2 x 1 Turquia
  • 2006 (Alemanha): Brasil 1 x 0 Croácia
  • 2010 (África do Sul): Brasil 2 x 1 Coreia do Norte
  • 2014 (Brasil): Brasil 3 x 1 Croácia
  • 2018 (Rússia): Brasil 1 x 1 Suíça
  • 2022 (Catar): Brasil 2 x 0 Sérvia

Assuntos