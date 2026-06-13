Brasil só perdeu na estreia da Copa duas vezes; veja quando
A Seleção Brasileira estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo de 2026. O jogo contra Marrocos marca a 23ª vez que o Brasil participa da competição. O país é o único que se classificou para todas as edições do Mundial e perdeu seus primeiros jogos apenas duas vezes em 96 anos.
A primeira derrota veio justamente na estreia em Copas do Mundo. O Brasil perdeu para a falecida Iugoslávia por 2 a 1, em 14 de julho de 1930, no Uruguai.
Os gols foram marcados por Ivan Bek e Aleksandar Tirnanić para os europeus, e Preguinho, lenda do Fluminense, para o Brasil. A partida aconteceu no estádio Parque Central, pelo grupo 2.
A Bolívia também fazia parte do grupo. A Iugoslávia caiu para os campeões uruguaios, que venceram por 6 a 0.
A segunda derrota acontece contra a Espanha, por 3 a 1, nas oitavas de final da Copa de 1934. Isidro Lángara marcou duas vezes, e José Iraragorri anotou mais um para os espanhóis . Leonidas da Silva, o lendário Diamante Negro, fez o gol do Brasil.
O Brasil estreia contra Marrocos neste sábado, pelo Grupo C, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A equipe canarinho também pega o Haiti e a Escócia na primeira fase do torneio.
Ao todo o Brasil acumula 18 vitórias na estreia e 2 empates.
Veja todas as estreias do Brasil em Copas:
- 1930 (Uruguai): Brasil 1 x 2 Iugoslávia
- 1934 (Itália): Brasil 1 x 3 Espanha
- 1938 (França): Brasil 6 x 5 Polônia
- 1950 (Brasil): Brasil 4 x 0 México
- 1954 (Suíça): Brasil 5 x 0 México
- 1958 (Suécia): Brasil 3 x 0 Áustria
- 1962 (Chile): Brasil 2 x 0 México
- 1966 (Inglaterra): Brasil 2 x 0 Bulgária
- 1970 (México): Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia
- 1974 (Alemanha): Brasil 0 x 0 Iugoslávia
- 1978 (Argentina): Brasil 1 x 1 Suécia
- 1982 (Espanha): Brasil 2 x 1 União Soviética
- 1986 (México): Brasil 1 x 0 Espanha
- 1990 (Itália): Brasil 2 x 1 Suécia
- 1994 (Estados Unidos): Brasil 2 x 0 Rússia
- 1998 (França): Brasil 2 x 1 Escócia
- 2002 (Coreia do Sul/Japão): Brasil 2 x 1 Turquia
- 2006 (Alemanha): Brasil 1 x 0 Croácia
- 2010 (África do Sul): Brasil 2 x 1 Coreia do Norte
- 2014 (Brasil): Brasil 3 x 1 Croácia
- 2018 (Rússia): Brasil 1 x 1 Suíça
- 2022 (Catar): Brasil 2 x 0 Sérvia