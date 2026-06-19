Brasil x Haiti: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Brasil e Haiti se enfrentam pelo Grupo C nesta sexta-feira, às 21h30, no Lincoln Financial Field; jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos

O Brasil empatou seu primeiro jogo contra Marrocos

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira, dia 19, às 21h30, no Lincoln Financial Field, em partida válida pelo Grupo C. O duelo acontece pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos.

O Brasil empatou seu primeiro jogo contra Marrocos e busca vencer para aumentar suas chances de classificação. O Haiti perdeu no seu jogo de estreia para a Escócia, que lidera o grupo.

Onde assistir Brasil x Haiti ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT, GE TV, TV Globo, Prime Video, SporTV, NSports, GloboPlay e CazéTV.

O confronto pode colocar o Brasil na liderança do Grupo C.