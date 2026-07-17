Buscando a quarta estrela até o último minuto, Argentina lidera a Copa em viradas

Argentinos também têm o maior número de gols nos acréscimos do 2º tempo

A Argentina chega à final da Copa do Mundo de 2026 como a seleção com maior poder de reação da competição. Ao lado da Inglaterra, a equipe comandada por Lionel Scaloni é a única que conseguiu duas vitórias de virada ao longo do torneio.

A classificação sobre a própria Inglaterra, por 2 a 1, na semifinal, garantiu aos argentinos a segunda virada no Mundial. Antes, nas oitavas de final, a equipe buscou um triunfo por 3 a 2 sobre o Egito após sair perdendo por 2 a 0.

Os ingleses também alcançaram duas vitórias de virada: derrotaram a República Democrática do Congo por 2 a 1 na segunda fase e superaram a Noruega pelo mesmo placar nas quartas de final.

Na edição de 2022 da Copa do Mundo, a Argentina não havia conseguido nenhuma vitória após sair atrás no marcador. Naquela campanha, a única derrota foi justamente na estreia, quando perdeu por 2 a 1 para a Arábia Saudita depois de abrir o placar.

Além da liderança em viradas, a seleção argentina também se destaca pela eficiência nos minutos finais. O time marcou três gols nos acréscimos do segundo tempo ao longo da competição, incluindo o da vitória sobre o Egito e o que garantiu a classificação para a decisão diante da Inglaterra.

Ao todo, a Copa do Mundo de 2026 já registrou 15 vitórias de virada, distribuídas entre a fase de grupos e o mata-mata.