Canadá x África do Sul: mata-mata da Copa do Mundo tem primeiro duelo definido

Segundos colocados dos Grupos A e B vão se enfrentar no próximo domingo (28) às 16h

A primeira partida da fase de eliminatórias da Copa do Mundo já tem seus países definidos. Canadá e África do Sul vão fazer a estreia da segunda fase do Mundial no domingo (28), na partida que vale vaga para as oitavas de final, começando às 16 horas (de Brasília).

Para chegar até aqui, as seleções tiveram que disputar três partidas cada, se sairam bem, mas não terminaram em primeiro de suas chaves na fase de grupos da Copa. O palco da primeira partida pelo mata-mata será o SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Canadá

Um dos três anfitriões do Mundial, o Canadá avançou com uma vitória, um empate e uma derrota, totalizando quatro pontos no Grupo B. Em sua estreia, atuando em casa, os canadenses começaram empatando contra a Bósnia e Herzegovina com um gol para cada lado, em Toronto.

Na segunda partida da fase de grupos, em Vancouver, os torcedores da casa viram uma goleada de seis gols canadenses sem sofrer nenhum do Catar. O Canadá encerrou a primeira etapa do Mundial vencendo a Suíça por 2 x 1, também em Vancouver.

O Grupo B terminou liderado pela Suíça, com a Bósnia e Herzegovina disputando uma vaga com os demais terceiros e o Catar na lanterna da chave.

África do Sul

Os sul-africanos também conquistaram sua vaga na segunda etapa do Mundial, alcançando quatro pontos pelo Grupo A na primeira fase, com uma derrota, um empate e uma vitória. A África do Sul estreou mal, sendo derrotada por 2 a 0 por outro dos anfitriões, o México, no primeiro jogo da Copa, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A seleção foi melhor no segundo jogo, empatando em 1 a 1 com a República Tcheca, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Sua vitória só foi alcançada no último confronto da fase de grupos, quando a África do Sul bateu a Coreia do Sul por 1 a 0, no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México.

Acima dos sul-africanos, no Grupo A, quem ficou com a liderança foi o México, com a Coreia do Sul tentando avançar por meio da tabela dos terceiros e a República Tcheca caindo fora ainda na primeira etapa do campeonato.