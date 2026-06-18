Canadá x Catar: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Canadá e Catar se enfrentam pela Copa do Mundo nesta quinta-feira (18), às 19h, no BC Place de Vancouver; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Atacante canadense, Cyle Larin, comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Bósnia.

Canadá e Catar se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), no BC Place de Vancouver, no Canadá, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Pelo Grupo B, o Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo 2026, teve uma estreia tímida, arrancando um empate contra a Bósnia Herzegovina. Esse foi o primeiro ponto marcado pelo Canadá na participação do país em Copas do Mundo. O retrospecto é de seis derrotas e um empate. Com o resultado, canadenses e cataris somam um ponto cada, no grupo B.

O Catar também alcançou uma marca importante se considerada sua participação em mundiais, conquistando seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo ao empatar por 1 a 1 com a Suíça, pela rodada de abertura do Grupo B.

Onde assistir Canadá x Catar ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 19h.