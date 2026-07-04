Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Canadá x Marrocos se enfrentam neste sábado, dia 4, às 14h, no NRG Stadium, Texas, Estados Unidos, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O Canadá se classificou após vencer a África do Sul por 1 a 0 no final da partida da fase de 16-avos. Do outro lado, o Marrocos eliminou a Holanda, depois de empatar a partida no final e levar a melhor nos pênaltis.
Onde assistir Canadá x Marrocos ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, no YouTube, e SBT, com início da transmissão às 14h.