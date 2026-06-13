Catar x Suíça: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Catar e Suíça se enfrentam pela Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 16h, no Levi's Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Catar e Suíça se enfrentam neste sábado (13), às 16h (horário de Brasília), no Levi’s Stadium, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

Integrantes da mesma chave, as seleções tiveram trajetórias distintas até o Mundial. O Catar enfrentou dificuldades nas Eliminatórias asiáticas. A equipe catariana encerrou a competição classificatória em quarto e teve de disputar a Repescagem para garantir o passaporte ao torneio na América do Norte.

Já a Suíça garantiu classificação direta ao encerrar seu grupo das eliminatórias europeias na liderança. A equipe chegou ao Mundial invicta na campanha classificatória, com quatro vitórias e dois empates.

Onde assistir Catar x Suíça ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 16h.