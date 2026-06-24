Classificado em 1º do Grupo C, Brasil joga na próxima segunda

Seleção espera o primeiro colocado do Grupo F, composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, que já está eliminada

A vitória do Brasil contra a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) assegurou a Seleção na primeira posição do Grupo C, seguida por Marrocos, com os mesmos 7 pontos do Brasil, mas atrás pelo saldo de gols, pela Escócia, que soma 3 pontos e aguarda os resultados dos demais jogos para saber se vai conseguir avançar entre as 8 melhores campanhas de terceiro lugar, e o Haiti, que foi eliminado na segunda rodada.

Com o resultado alcançado e a classificação em primeiro, o próximo jogo do Brasil vai acontecer na segunda-feira (29), ás 14h. O adversário vai ser conhecido na quinta-feira (25), quando o Grupo F, composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, jogam e decidem suas posições.

Atualmente, a Holanda é a primeira colocada do Grupo, e o Japão, o segundo, o que faria com que o adversário brasileiro fosse os japoneses, entretanto, eles ainda podem avançar em primeiro, a depender do resultado do jogo da Holanda. A Suécia também pode ser a adversária brasileira, vai ser um confronto direto com o Japão pela segunda colocação.

Os possíveis confrontos do Brasil são:

Brasil x Japão

Brasil x Holanda

Brasil x Suécia

Neymar estreia

O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar, estreou nesta quarta-feira (24) na Copa do Mundo. Depois de ficar fora da estreia contra o Marrocos e da partida contra o Haiti, o jogador foi a campo pela primeira vez nesta edição da competição. Entrou já no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, quando Matheus Cunha, que marcou um dos gols da vitória, deixou o campo.

Com o jogo e a participação, Neymar, que está em sua quarta participação em Copa do Mundo, se igualou a Pelé em número de jogos no torneio.