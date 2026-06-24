Classificado em 1º do Grupo C, Brasil joga na próxima segunda
A vitória do Brasil contra a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) assegurou a Seleção na primeira posição do Grupo C, seguida por Marrocos, com os mesmos 7 pontos do Brasil, mas atrás pelo saldo de gols, pela Escócia, que soma 3 pontos e aguarda os resultados dos demais jogos para saber se vai conseguir avançar entre as 8 melhores campanhas de terceiro lugar, e o Haiti, que foi eliminado na segunda rodada.
Com o resultado alcançado e a classificação em primeiro, o próximo jogo do Brasil vai acontecer na segunda-feira (29), ás 14h. O adversário vai ser conhecido na quinta-feira (25), quando o Grupo F, composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, jogam e decidem suas posições.
Atualmente, a Holanda é a primeira colocada do Grupo, e o Japão, o segundo, o que faria com que o adversário brasileiro fosse os japoneses, entretanto, eles ainda podem avançar em primeiro, a depender do resultado do jogo da Holanda. A Suécia também pode ser a adversária brasileira, vai ser um confronto direto com o Japão pela segunda colocação.
Os possíveis confrontos do Brasil são:
- Brasil x Japão
- Brasil x Holanda
- Brasil x Suécia
Neymar estreia
O camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar, estreou nesta quarta-feira (24) na Copa do Mundo. Depois de ficar fora da estreia contra o Marrocos e da partida contra o Haiti, o jogador foi a campo pela primeira vez nesta edição da competição. Entrou já no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, quando Matheus Cunha, que marcou um dos gols da vitória, deixou o campo.
Com o jogo e a participação, Neymar, que está em sua quarta participação em Copa do Mundo, se igualou a Pelé em número de jogos no torneio.