Com estrelas, Espanha e Argentina estão escaladas para a final da Copa; confira
As seleções de Espanha e Argentina estão escaladas para a final da Copa do Mundo, que ocorre às 16h (de Brasília) deste domingo (19). O jogo será realizado no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O confronto marca o encontro entre os times liderados por Lionel Messi e Lamine Yamal na disputa pelo título mundial.
A Espanha chega à sua segunda final de Copa do Mundo e com uma sequência de 37 jogos de invencibilidade. A equipe comandada por Luis de la Fuente tem a melhor defesa do torneio – sofreu apenas um gol, na partida contra a Bélgica pelas quartas de final. O time manteve a base que venceu a França nas semifinais por 2 x 0.
Já a Argentina, que busca o bicampeonato consecutivo, conta com 18 jogadores remanescentes da conquista no Catar em 2022. A equipe venceu todos os sete jogos da atual edição, superando Egito, Suíça e Inglaterra em partidas decididas nos minutos finais. Lionel Messi, com 21 gols em todas as Copas, é a referência técnica do elenco dirigido por Lionel Scaloni.
Confira as escalações:
A Espanha vai a campo com: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal; Tec: Luis de la Fuente.
Já a Argenina está escalada com: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister e Nico González; Lionel Messi e Julián Alvarez; Tec: Lionel Scaloni.
Histórico do confronto
Espanha e Argentina voltam a se enfrentar em um jogo oficial de Copa do Mundo após 60 anos. O único duelo anterior pelo torneio aconteceu em 1966, com vitória argentina por 2 a 1. No retrospecto geral, que contabiliza 13 amistosos, a Espanha leva vantagem com seis vitórias contra cinco da Argentina, além de dois empates.
O último encontro entre os países ocorreu em um amistoso em 2018. A partida pela Finalíssima – que coloca os campeões da Copa América e da Eurocopa frente a frente -, prevista para ser realizada no Catar, foi cancelada por falta de acordo entre as confederações após um adiamento motivado pela guerra entre Estados Unidos e Irã.
Arbitragem
O esloveno Slavko Vincic será o árbitro da final, auxiliado pelos compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O comando do VAR fica a cargo do alemão Bastian Dankert.