Com gol contra, Bélgica empata com Egito do aniversariante Salah

Os 'Faraós' ameaçaram protagonizar a segunda surpresa do dia

A Bélgica escapou da derrota em sua estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), ao conseguir um empate em 1 a 1 com o Egito, comandado pelo astro Mohamed Salah, aniversariante do dia, que completou 34 anos.

Os ‘Faraós’ ameaçaram protagonizar a segunda surpresa do dia, após o empate sem gols entre a poderosa Espanha e a modesta seleção de Cabo Verde, com Emam Ashour abrindo o placar aos 20 minutos, após assistência de Salah.

Mas os ‘Diabos Vermelhos’, favoritos do Grupo G, empataram no segundo tempo com um gol contra de Mohamed Hany (66′), que mandou a bola para as próprias redes, pressionado pelo atacante belga Romelu Lukaku.

Salah, que acaba de deixar o Liverpool após nove anos em Anfield, foi muito participativo no jogo, disputado em Seattle (EUA).

Para a seleção belga, treinada pelo francês Rudi Garcia, o empate foi um sinal de alerta em sua busca por uma vaga na fase de 16-avos de final, em um grupo teoricamente favorável, completado por Irã e Nova Zelândia.

Das seleções favoritas para vencer a Copa do Mundo, apenas a Alemanha teve uma atuação convincente, goleando Curaçao por 7 a 1 no domingo.

Brasil e Holanda também empataram em seus jogos de estreia.

No próximo domingo, a Bélgica enfrenta o Irã na segunda rodada do Grupo G, enquanto o Egito terá pela frente a Nova Zelândia.