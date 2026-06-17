Com gol nos acréscimos, Áustria derrota Jordânia por 3 a 1 em sua estreia na Copa
A seleção da Áustria derrotou a Jordânia, equipe estreante em Mundias, por 3 a 1 na última partida de terça-feira (16) na Copa do Mundo de 2026, disputada em Santa Clara, perto de São Francisco.
Os europeus venceram com gols de Romano Schmid (20), um gol contra Yazan Al-Arab (76) e um pênalti convertido pelo veterano Marko Arnautovic (90+12′). O gol jordaniano foi anotado por Ali Olwan (50).
Com a vitória, a Áustria liderou o Grupo J da Copa do Mundo ao lado da Argentina, que pouco antes derrotou a Argélia por 3 a 0 com um hat-trick de Lionel Messi.