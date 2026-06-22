Com início avassalador, Messi e Mbappé devem levar artilharia das Copas a novo patamar

A disputa pelo primeiro lugar do ranking de maior artilheiro da história das Copas fica cada dia mais acirrada entre o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé. O camisa 10 da Argentina, que chegou para a competição com três gols para o então líder, o alemão Miroslav Klose, se igualou a ele ainda no primeiro jogo, quando deixou três gols na estreia da Argentina contra a Argélia.

No mesmo dia, mas um pouco mais cedo, Mbappé até tinha conseguido superar Messi ao marcar dois no jogo contra Senegal e alcaçar 14 gols, supérando Pelé, que tem 12 gols marcados em Copas.

Nesta terça-feira (22), Messi e Mbappé fizeram de novo e acirraram a disputa.

Se pela manhã, no duelo contra a Áustria, o argentino foi o autor dos dois gols que deram a vitória para a atual campeã e garantiu a classificação antecipada pra a próxima fase da competição na primeira colocação do Grupo J, pela noite foi a vez do francês.

Mbappé também balançou às redes duas vezes. Na partida entre França e Iraque, que terminou com a vitória e classificação antecipada francesa, o camisa 10 foi o autor de dois gols dos três gols e subiu no ranking. Ocupa agora a segunda posição, uma atrás de Messi, que é o atual líder.

O fenômeno Messi e Mbappé já mostraram do que são capazes em apenas dois jogos disputados da Copa do Mundo, com mais uma partida válida pela fase de grupos e com a vaga já garantida para segunda fase da competição, eles tem garantido mais dois jogos na 23ª edição do torneio, o que nos mostra que os números de gols tendem a subir ainda mais e a disputa ficar cada vez mais interessante.

Confira o ranking dos maiores artilheiros

1 – Lionel Messi – Argentina – 18 gols

2 – Miroslav Klose – Alemanha – e Kylian Mbappé – França – 16 gols

2 – Ronaldo – Brasil – 15 gols

3 – Gerd Müller – Alemanha – 14 gols

4 – Just Fontaine – França – 13 gols

5 – Pelé – Brasil – 12 gols

8 – Jürgen Klinsmann – Alemanha – Sandor Kocsis – Hungria – 11 gols

9 – Gabriel Batistuta – Argentina – Teófilo Cubillas – Peru – Grzegorz Lato – Polônia – Gary Lineker – Inglaterra – Thomas Muller – Alemanha – 10 gols

10 – Ademir – Brasil – Roberto Baggio – Itália – Eusébio – Portugal – Jairzinho – Brasil – Paolo Rossi – Itália – Karl-Heinz Rümmenigge – Alemanha – Uwe Seeler – Alemanha – Vavá – Brasil – Christian Vieri – Itália – David Villa – Espanha – 9 gols