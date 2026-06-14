Com sete a um, Alemanha passa o Brasil como time com mais gols na história das Copas

A seleção alemã repetiu o placar da seminifinal contra o Brasil em 2014 e goleou a equipe do Curaçao, estreante em mundiais

O time da Alemanha fez mais um placar histórico em Copas do Mundo neste domingo (14) em sua estreia na competição contra o Curaçao, que joga um mundial pela primeira vez. Repetindo o placar de 7 a 1 contra o Brasil na semifinal na edição de 2014, os alemães ultrapassaram a Seleção brasileira e agora possuem o maior número de gols na histórias das Copas.

Antes do início da competição, o Brasil tinha 237 gols em mundiais, a Alemanha, 232. Ao balançar a rede sete vezes no jogo deste domingo, o time europeu assume a posição com 239, já que o Brasil somou 238 com o único gol contra o Marrocos no sábado (13).

Essa é a 21º participação da tetracampeã no torneio. Ao todo, os alemães disputaram 113 partidas de Copa e tem uma média de 2,07 gols por jogo. Os quatro títulos mundiais foram conquistados em 1954, 1974, 1990 e 2014.

Já o Brasil, que é o único país a participar de todas as 23 edições da Copa do Mundo, tem 115 partidas e média de 2,08 gols por jogo. Apesar da Alemanha ultrapassar a Seleção em gols, a Seleção brasileira também segue como a maior campeã da história, com cinco títulos conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Além da Alemanha e o Brasil, no ranking histórico de gols marcados em mundiais, a Argentina, França e Itália vem em seguida e completam as cinco seleções que mais marcaram gols na competição. A competição direta entre 1º e 2º lugar continua e deve mudar até o final desta edição, ou até que Brasil e Alemanha sejam eliminados do torneio.