Confronto entre Suíça e Canadá terá trio brasileiro na arbitragem

Essa é a segunda partida da equipe de árbitros pela Copa do Mundo

Ramon Abatti Abel, Danilo Manis e Rafael Alves foram os árbitros designados pela Fifa para comandar a partida entre Suíça e Canadá, jogo do Grupo B da Copa do Mundo. A partida acontecerá na quarta-feira (24), a partir das 16h (de Brasília).

O jogo será realizado no BC Place de Vancouver, primeiro estádio fechado do Canadá e maior do mundo com teto inflável. Esta é a primeira escala de profissionais brasileiros para a terceira rodada da fase de grupos do Mundial.

O trio brasileiro já atuou junto no campeonato, estreando no empate por 1 a 1 entre Bélgica e Egito, válido pelo Grupo G, em Seattle, Estados Unidos. A partida teve dois cartões amarelos para cada lado e um total de 30 faltas marcadas.

Essa será a terceira partida das seleções na competição. O Canadá estreou com empate, com um gol de cada lado, contra a Bósnia e Herzegovina, mesmo resultado da estreia da Suíça no confronto com o Catar.

Na segunda partida, ambas as equipes golearam. A Suíça fez 4 x 1 em cima da Bósnia e Herzegovina, enquanto o Canadá marcou seis vezes na Seleção do Catar. Nesse momento, as duas equipes estão empatadas na liderança do Grupo B, e a partida, comandada pelo trio brasileiro, define a classificação final da chave.