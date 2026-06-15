Copa do Mundo: acompanha Bélgica e Egito ao vivo
A Bélgica estreia nesta segunda-feira (15) na Copa do Mundo de 2026 diante do Egito, pela primeira rodada do Grupo G. A partida está marcada para as 16h (de Brasília) e marca o início da caminhada dos belgas em busca de uma campanha de destaque no torneio.
A seleção belga conta com nomes experientes e jovens talentos em seu elenco. O principal destaque é o meia Kevin De Bruyne, referência técnica da equipe há mais de uma década. Outro jogador que chega cercado de expectativas é o atacante Jérémy Doku, que viveu boas temporadas no futebol inglês e é uma das principais armas ofensivas dos Diabos Vermelhos.
O Egito retorna ao Mundial apoiado na tradição construída no futebol africano. A equipe tem como principal estrela o atacante Mohamed Salah, ídolo do Liverpool e maior nome da geração egípcia. Os Faraós buscam começar a competição com um resultado positivo em um grupo que também conta com Irã e Nova Zelândia.