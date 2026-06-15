Copa do Mundo: acompanha Irã e Nova Zelândia ao vivo

O Irã chega a essa Copa em meio a polêmicas e uma guerra com os Estados Unidos

Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda-feira (15) às 22h, no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026.

O Irã chega a essa Copa em meio a polêmicas e uma guerra com os Estados Unidos, um dos países sede, o que gerou diversos vistos negados à delegação iraniana. Garantiu sua vaga direta ao fazer uma campanha muito sólida e terminar no topo do Grupo A na terceira fase das Eliminatórias Asiáticas (AFC) com 23 pontos, ficando à frente do Uzbequistão.

A Nova Zelândia chega com algumas incertezas no ataque, tendo passado em branco em três de seus últimos amistosos preparatórios, embora o time tenha conseguido um resultado animador ao vencer o Chile por 4 a 1 antes da competição. A seleção deposita praticamente todas as suas esperanças no centroavante Chris Wood (Nottingham Forest), capitão e artilheiro máximo do país,