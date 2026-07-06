Copa do Mundo: acompanhe ao vivo Portugal x Espanha
Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo acontece em Dallas, nos EUA.
Na sua última partida pela Copa, a seleção portuguesa venceu a Croácia por 2 a 1 no Toronto Stadium. Após um primeiro tempo sem gols, a Croácia abriu o placar aos 52 minutos com Ivan Perišić. No entanto, os portugueses reagiram: Cristiano Ronaldo empatou cobrando pênalti aos 67 minutos e, já nos acréscimos da partida, aos 90+3′, Gonçalo Ramos garantiu a virada e a classificação de Portugal.
Já a Espanha superou a Áustria com uma vitória convincente por 3 a 0 no Los Angeles Stadium. O grande destaque do confronto foi o atacante Mikel Oyarzabal, que balançou as redes duas vezes — abrindo o placar aos 35 minutos do primeiro tempo e fechando a conta aos 88'. O lateral-direito Pedro Porro marcou o segundo gol espanhol aos 65 minutos da etapa complementar, selando a tranquila passagem da Fúria para a próxima etapa do torneio.