Copa do Mundo: acompanhe Bélgica e Irã ao vivo

Seleções fazem segundo jogo da rodada da fase de grupos do Grupo G

Bélgica e Irã se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), em busca de pontos pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026, no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. As seleções estão no Grupo G.

Bélgica fez seu primeiro confronto na chave, empatando em 1 x 1 com o Egito, na segunda-feira (15). O Irã também estreou na Copa do Mundo, empatando por 2 x 2 com a Nova Zelândia na mesma data.

As duas seleções buscam a primeira vitória na Copa do Mundo para seguirem sonhando em avançar para a próxima fase do torneio.