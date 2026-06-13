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Copa do Mundo: acompanhe Brasil e Marrocos ao vivo

Seleção estreia no Mundial contra a seleção que foi semifinalista na edição passada

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Vini Jr em amistoso contra o Panamá
Vinicius Jr. é a grande esperança da seleção para a Copa THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Copa do Mundo de 2026 terá neste sábado (13) a estreia da seleção brasileira diante de Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C. A partida começa às 19h (de Brasília) e marca o início da caminhada do Brasil em busca do hexacampeonato mundial.

Maior campeão da história da competição, a seleção brasileira disputa sua 23ª Copa do Mundo e chega ao torneio como uma das favoritas ao título. Do outro lado, Marrocos tenta repetir o desempenho histórico de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Mundial.

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