Copa do Mundo: acompanhe Brasil e Marrocos ao vivo

A Copa do Mundo de 2026 terá neste sábado (13) a estreia da seleção brasileira diante de Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C. A partida começa às 19h (de Brasília) e marca o início da caminhada do Brasil em busca do hexacampeonato mundial.

Maior campeão da história da competição, a seleção brasileira disputa sua 23ª Copa do Mundo e chega ao torneio como uma das favoritas ao título. Do outro lado, Marrocos tenta repetir o desempenho histórico de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Mundial.