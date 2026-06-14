Copa do Mundo: acompanhe Alemanha e Curaçao ao vivo

A Copa do Mundo de 2026 terá o confronto entre Alemanha e Curaçao pela primeira rodada da fase de grupos do Grupo E. A partida marca o encontro entre uma das seleções mais vitoriosas da história do torneio e uma equipe que busca fazer história em sua participação na competição.

A Alemanha chega ao Mundial com um histórico de destaque e títulos conquistados ao longo de sua trajetória,entretanto, não avançando para a fase mata-mata nas últimas edições do torneio. Já Curaçao vive a expectativa de medir forças contra uma potência do futebol internacional em um dos maiores palcos do esporte.

O duelo será importante para as pretensões das duas seleções na competição, já que um bom resultado na estreia pode representar um passo importante na busca pela classificação à próxima fase.