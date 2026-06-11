Copa do Mundo: acompanhe Coreia do Sul e República Tcheca ao vivo

Jogo fecha a 1ª no grupo A, que tem o México na liderança após vitória sobre a África do Sul

A Copa do Mundo de 2026 segue nesta quinta-feira (11) com o confronto entre Coreia do Sul e República Tcheca, pela primeira rodada do Grupo A. A partida começa às 19h (de Brasília) e marca o primeiro encontro entre as seleções em uma edição de Mundial.

Os sul-coreanos disputam sua 12ª Copa do Mundo e tentam repetir campanhas históricas, como a semifinal alcançada em 2002. Já os tchecos retornam ao torneio após ficarem fora das últimas edições e buscam iniciar a competição com uma vitória importante na briga pela classificação às oitavas de final.

O duelo é válido pelo Grupo A, que tem o México na liderança após vitória de 2 a 0 sobre a África do Sul.