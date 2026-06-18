Copa do Mundo: acompanhe e Canadá e Catar

Seleções fazem segundo jogo da fase de grupos da competição buscam a primeira vitória na competição depois de empaterem no jogo de estreia; elas pertecem ao Grupo B

Canadá e Catar se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), no BC Place de Vancouver, no Canadá, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Integrantes do Grupo B, o Canadá, país-sede, e o Catar, antigo anfitrião, que recebeu a Copa do Mundo de 2022, buscam a primeira vitória na competição. As duas equipes vem de um empate no primeiro jogo, resultado que originou no primeiro ponto marcado pelo Canadá na participação do país em Copas do Mundo. O retrospecto é de seis derrotas e um empate.

O Catar também alcançou uma marca importante se considerada sua participação em mundiais, conquistando seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo ao empatar por 1 a 1 com a Suíça, pela rodada de abertura do Grupo B.

Com todos as Seleções do grupo empatados com um ponto, as vagas para a próxima fase seguem em aberto. Uma vitória de cada um dos países pode encaminhar uma possível classificação.