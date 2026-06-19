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Copa do Mundo: acompanhe Escócia e Marrocos ao vivo

Seleções fazem segundo jogo da rodada da fase de grupos do Grupo C, mesmo do Brasil

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Jogador Achraf Hakimi da Seleção de Marrocos.
Jogador Achraf Hakimi da Seleção de Marrocos. Laloumance, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Escócia e Marrocos entram em campo nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), em partida pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Boston, o Gillette Stadium, em Massachusetts, Estados Unidos.

Escócia e Marrocos estão no Grupo C, mesmo do Brasil. Os escoceses são os atuais líderes do grupo, com 3 pontos, que foram conquistados na vitória contra o Haiti na primeira rodada do torneio.

Estatísticas: Haiti 0 x 1 Escócia

Já o Marrocos, segundo colocado, tem 1 ponto, mesmo do Brasil. O time africano empatou com a seleção e está à frente devido aos critérios desempate.

Uma vitória da Escócia garante a seleção na próxima fase da competição. Já uma derrota, deixa a decisão em aberto para que seja decidio na última rodada.

Estatísticas: Brasil 1 x 1 Marrocos

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