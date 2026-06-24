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Copa do Mundo: acompanhe Marrocos e Haiti ao vivo

Seleções se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C, mesmo do Brasil; haitianos já estão eliminados

Jovem Pan

marrocos
Marrocos busca a liderança do Grupo C EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Marrocos e Haiti se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela terceira e última rodada da fase de grupos da competição.

Integrantes do Grupo C, Marrocos e Haiti chegam para o confronto em diferentes situações no torneio. Marrocos soma quatro pontos no grupo e busca aumentar o saldo de gols para passar o Brasil e obter a primeira colocação do grupo. Já o Haiti faz seu jogo de despedida, já que está eliminado da Copa, com nenhum ponto somado até o momento. O país não jogava uma Copa do Mundo há 52 anos, desde 1974, e disputa apenas o seu segundo Mundial na história.

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