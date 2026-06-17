Copa do Mundo: acompanhe Portugal e RD Congo ao vivo

Jogo marca abertura das partidas do Grupo K, que também conta com Colômbia e Uzbequistão

Portugal e RD Congo fazem sua estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (16), às 14h, no NRG Stadium, localizado na cidade de Houston, no Texas (Estados Unidos).

Uma das favoritas ao título, a Seleção de Portugal tenta quebrar um jejum de 20 anos sem conseguir avaçar à semifinal da Copa do Mundo. A última vez foi em 2006, quando ficou com o 4º lugar. Os portugueses vão contar com Cristiano Ronaldo, que está em sua sexta participação e é o úncio atleta a ter marcado gol nas últimas cinco edições do torneio.

Por outro lado, RD Congo está de volta a Copa do Mundo após um hiato de 52 anos sem participar da competição. A última vez foi em 1974.

Portugual e RD Congo estão no Grupo K, que também conta com: Colômbia e Uzbequistão.