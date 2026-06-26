Copa do Mundo: acompanhe Senegal e Iraque ao vivo

Senegal e Iraque se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 16h, no Estádio de Toronto, nos Estados Unidos, em partida válida pelo Grupo I da Copa do Mundo. O duelo acontece pela terceira rodada do torneio.

Os Leões da Teranga buscam a reabilitação no mundial após estrearem com um resultado negativo na primeira rodada. A seleção senegalesa enfrentou a poderosa França e acabou superada pelo placar de 3 a 1. O confronto do dia 26 de junho, válido pela terceira e última rodada do Grupo I no Toronto Stadium, ganha contornos de decisão para os africanos, que precisam pontuar a qualquer custo para manter o sonho da classificação para o mata-mata vivo.

A seleção iraquiana também chega pressionada após sofrer um revés pesado em seu primeiro compromisso no torneio. O Iraque estreou diante da Noruega e foi derrotado por 4 a 1, em uma partida na qual o atacante Ayman Hussein chegou a igualar o placar no primeiro tempo, mas os europeus deslancharam na etapa final. A equipe asiática vê o duelo contra Senegal como um confronto direto crucial para definir sua sobrevivência ou despedida da Copa do Mundo.