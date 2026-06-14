Copa do Mundo: acompanhe Suécia e Tunísia ao vivo

A seleção sueca retorna ao Mundial após ficar de fora da edição de 2022 no Catar, chegando com uma geração renovada e um setor ofensivo de muito peso

Suécia e Tunísia se enfrentam neste domingo (14), às 23h, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026, no Estádio BBVA, em Monterrey, México.

A seleção sueca retorna ao Mundial após ficar de fora da edição de 2022 no Catar, chegando com uma geração renovada e um setor ofensivo de muito peso. A equipe aposta em Viktor Gyökeres (Arsenal), que se consolidou como um dos principais artilheiros da Europa, jogando ao lado de Alexander Isak (Liverpool).

A Tunísia vai para a sua sétima participação em Copas do Mundo (a terceira consecutiva) com a missão de conseguir, pela primeira vez, ultrapassar a fase de grupos. A espinha dorsal do time passa pelo meio-campista Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).