Copa do Mundo: Argentina x Cabo Verde acompanhe ao vivo

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (03) pela segunda fase da competição e buscam uma vaga nas oitavas de final

Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (03), às 19h (de Brasília), em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

A atual campeã do mundo chega ao mata-mata com campanha impecável. A Argentina terminou na liderança do Grupo J com 100% de aproveitamento, vencendo a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1. A equipe comandada por Lionel Scaloni ainda conta com um Lionel Messi em grande fase, protagonista da campanha até aqui e atual maior artilheiro da história do Mundial.

Já Cabo Verde é a grande surpresa desta Copa do Mundo. Em sua primeira participação no torneio, a seleção africana avançou de forma invicta após empatar com a Espanha (0 a 0), com o Uruguai (2 a 2) e com a Arábia Saudita (0 a 0), garantindo vaga histórica na fase eliminatória. Agora, tenta prolongar o conto de fadas diante dos atuais campeões.