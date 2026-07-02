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Copa do Mundo: Espanha x Áustria acompanhe ao vivo

Seleções se enfrentam pela segunda fase da competição e buscam uma vaga nas oitavas de final

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Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha
Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha Biso, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Espanha e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Portugal e Croácia.

A Seleção da Espanha chega a segunda fase do Mundial com duas vitórias e um empate, conquistando a liderança do Grupo H na primeira etapa.

A equipe da Áustria conseguiu sua classificação pelo Grupo J, após uma vitória, um empate e uma derrota, garantindo o segundo lugar da chave.

Confira a tabela da Copa do Mundo 

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