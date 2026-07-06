Copa do Mundo: Estados Unidos x Bélgica acompanhe ao vivo

Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (06), às 21h, no Lumen Field, localizado na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. O jogo é válido pelas oitavas de final da competição e acontece em um momento delicado envolvendo o jogador Folarin Balogun, que foi expulso no jogoa da segunda fase da Copa do Mundo, mas após ligação de Trump para a Fifa, teve a suspensão revertida e está apto para jogar. A Fifa nega interferência na decisão.

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