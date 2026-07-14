Copa do Mundo: França x Espanha acompanhe ao vivo

França e Espanha fazem nesta terça-feira (14) o primeiro jogo da semifinal da Copa do Mundo. A partida irá apresentar ao mundo a primeira finalista da 23ª edição do torneio, que está sendo disputado nos Canadá, México e Estados Unidos. A partir está marcada para acontecer às 16h no AT&T Stadium, localizado na região metropolitana de Dallas (em Arlington, Texas), nos Estados Unidos.

A França, que disputou as duas últimas finais nda Copa do Mundo, busca se igualar ao Brasil e Alemanha, as duas única seleções que chegaram três vezees seguidas a decisão da competição. Já a Espanha, que não chega à final desde 2010, quando conquistou o seu primeiro título do torneio, quer voltar a repedir o melhor desempenho da história e seguir sonhando em conquistar sua segunda estrela.

Historicamente, a La Roja leva a melhor sobre os franceses, entretanto, numericamente nesta edição do torneio, é a França que está na vantagem, já que venceu todos os jogos e ainda não viu nenhum indo para a prorrogação, diferente da Espanha, que vem de uma prorrogação contra Portugal, onde consquistou a vitória que a colocou na semifinal.