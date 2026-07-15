Copa do Mundo: Inglaterra x Argentina acompanhe ao vivo

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h, pela semifinal da Copa do Mundo. O vencedor vai disputar a final da competição com a Espanha, que garantiu vaga nesta terça-feira (14), após vencer a França por 2 a 0. A partida vai ser realizada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Inglaterra chega para o jogo depois de vencer a Noruega por 2 a 1 nas quartas de final. Já a Argentina, derrotou a Suiça por 3 a 1. Em campo estará três dos cinco principais artilheiros desta edição estarão em campo: Lionel Messi, com oito gols, e Bellingham e Harry Kane, com seis cada um. No confronto com a Suíça, pela primeira vez nesta Copa, Messi (artilheiro histórico da competição, com 21 gols) não marcou. Pelo lado inglês, a curiosidade é que todos os gols do 'English Team' no mata-mata foram marcados pela dupla Bellingham e Kane: quatro pelo meia do Real Madrid e três pelo atacante do Bayern de Munique, respectivamente.