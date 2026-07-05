Copa do Mundo: México x Inglaterra acompanhe ao vivo

Seleções se enfrentam neste domingo (05), às 17h, pelas oitavas de final da competição e buscam uma vaga nas quartas

México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (05) às 17h em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Um vitória coloca uma das duas seleções nas quartas de final. O vencedor deste jogo enfrenta o vencedor de Brasil x Noruega na próxima fase.

O jogo entre México x Inglaterra vai acontecer no Estádio Azteca, localizado na Cidade do México, no México.

O México chega para o jogo vindo de uma vitória por 2 a 0 sobre o Equador na segunda fase da competição. A equipe mexicana é uma das poucas que segue com 100% de aproveitamento na competição, já que ainda não perdeu e nem empatou. Soma 4 vitórias na competição.

Já Inglaterra, que eliminou RD Congo de virada na segunda fase, soma três vitórias e um empate na competição. A Seleção chegou à competição como uma das favoritas da erguer a taça, algo que não aontece desde 1966, quando os ingleses conquistaram sua primeira e, até então, única taça.