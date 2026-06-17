Copa do Mundo: quais jogos acontecem nesta quarta?  

Portugal, do Grupo K, e Inglaterra, do Grupo L, fazem sua estreia na competição

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Passados seis dias desde o início da Copa do Mundo, os representantes dos dois últimos grupos que ainda não jogaram, entram em campo nesta quarta-feira (17) para estrearem na competição. Dentre elas, tem três seleções cotadas ao título: Portugal, que sonha com o troféu inédito, Inglaterra, que sagrou-se campeã em 1966, há 60 anos.

O Grupo K é composto por: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.

Já o Grupo L têm Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

Além dos jogos dos representantes desses dois Grupos, também uma partida do Grupo J.

Cinco partidas vão ser realizadas nesta quarta, que marcará os últimos jogos da primeira rodada da Copa do Mundo.

Confira os jogos desta quarta

1h – Áustria x Jordânia – Estádio de Miami

14h – Portugal x RD Congo – Estádio de Houston

17h – Inglaterra x Croácia – Estádio de Nova York/Nova Jersey

20h – Gana x Panamá – Estádio de Toronto