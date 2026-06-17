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Copa do Mundo

Copa do Mundo: quais jogos acontecem nesta quarta?  

Portugal, do Grupo K, e Inglaterra, do Grupo L, fazem sua estreia na competição 

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Cristiano Ronaldo vai disputar sua sexta Copa do Mundo TOMASZ JASTRZEBOWSKI/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Passados seis dias desde o início da Copa do Mundo, os representantes dos dois últimos grupos que ainda não jogaram, entram em campo nesta quarta-feira (17) para estrearem na competição. Dentre elas, tem três seleções cotadas ao título: Portugal, que sonha com o troféu inédito, Inglaterra, que sagrou-se campeã em 1966, há 60 anos. 

O Grupo K é composto por: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia. 

Já o Grupo L têm Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. 

Além dos jogos dos representantes desses dois Grupos, também uma partida do Grupo J

Cinco partidas vão ser realizadas nesta quarta, que marcará os últimos jogos da primeira rodada da Copa do Mundo. 

Confira os jogos desta quarta 

  • 1h – Áustria x Jordânia – Estádio de Miami
  • 14h – Portugal x RD Congo – Estádio de Houston 
  • 17h –  Inglaterra x Croácia – Estádio de Nova York/Nova Jersey 
  • 20h – Gana x Panamá – Estádio de Toronto 
  • 23h –  Uzbequistão x Colômbia – Estádio do Kansas City 

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