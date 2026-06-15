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Copa do Mundo

Copa do Mundo: quais jogos acontecem nesta segunda? 

Grupo G, da Bélgica, e Grupo H, Espanha e Uruguai, fazem seus primeiros jogos na competição

Sarah Américo

espanha c georgia
espanha c georgia EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Esta segunda-feira (15) marcará a estreia do Grupo G e Grupo H na 23ª edição da Copa do Mundo, que começou no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho, quando será conhecida a grande campeã.  

O Grupo G é composto por: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. 

Já no Grupo H, tem Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. 

Ao todo, quatro jogos vão ser realizados nesta segunda-feira. 

Confira os jogos deste segunda 

  • 13h – Espanha x Cabo Verde – Estádio de Los Angeles
  • 16h – Bélgica x Egito – Estádio de Seattle 
  • 19h – Atábia Saudita x Uruguai – Estádio de Boston
  • 22h – Irã x Nova Zelândia – Estádio de Atlanta 

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