Copa do Mundo: quais jogos acontecem nesta segunda?
Esta segunda-feira (15) marcará a estreia do Grupo G e Grupo H na 23ª edição da Copa do Mundo, que começou no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho, quando será conhecida a grande campeã.
O Grupo G é composto por: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia.
Já no Grupo H, tem Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.
Ao todo, quatro jogos vão ser realizados nesta segunda-feira.
Confira os jogos deste segunda
- 13h – Espanha x Cabo Verde – Estádio de Los Angeles
- 16h – Bélgica x Egito – Estádio de Seattle
- 19h – Atábia Saudita x Uruguai – Estádio de Boston
- 22h – Irã x Nova Zelândia – Estádio de Atlanta