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Copa do Mundo

Copa do Mundo: quais jogos acontecem neste domingo? 

Grupo E, da Alemanha, e F, da Holanda, fazem sua estreia na competição

Sarah Américo

WINSTON-SALEM, CAROLINA DO NORTE - 08 DE JUNHO: Oliver Baumann (2º L) do Time Alemanha fala com seus companheiros de equipe Alexander Nübel e Manuel Neuer ao lado de Julian Nagelsmann (L), técnico do Time Alemanha durante uma sessão de treinamento do Time Alemanha no W. Dennie Spry Soccer Stadium em 08 de junho de 2026 em Winston-Salem, Carolina do Norte. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Foto de ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Time da Alemanha treina ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Duas das favoritas ao título, Alemanha e Holanda, fazem sua estreia na Copa do Mundo neste domingo (14). Os alemães, que vêm de uma eliminação precoce na edição anterior do torneio, que foi disputada no Catar em 2022, estão no Grupo E. Já a Holanda, que busca o título inédito, é representante do Grupo F. 

Ao lado da Alemanha no Grupo E estão: Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já no Grupo F, junto com a Laranja Mecânica, estão: Japão. Suécia e Tunísia.  

Além dos jogos desses dois grupos, também tem a partida do Grupo D que fecha a primeira rodada do grupo dos Estados Unidos, um dos anfitriões. 

Confira os jogos deste domingo

  • 1h – Austrália x Turquia – Estádio de Vancouver
  • 14h – Alemanha x Curaçao – Estádio de Atlanta
  • 17h – Holanda x Japão  – Estádio de Los Angeles
  • 20h – Costa do Marfim x Equador – Estádio de Houston
  • 23h – Suécia x Tunísia – Estádio de Monterrey

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