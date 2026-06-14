Copa do Mundo: quais jogos acontecem neste domingo? 

Grupo E, da Alemanha, e F, da Holanda, fazem sua estreia na competição

Duas das favoritas ao título, Alemanha e Holanda, fazem sua estreia na Copa do Mundo neste domingo (14). Os alemães, que vêm de uma eliminação precoce na edição anterior do torneio, que foi disputada no Catar em 2022, estão no Grupo E. Já a Holanda, que busca o título inédito, é representante do Grupo F.

Ao lado da Alemanha no Grupo E estão: Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já no Grupo F, junto com a Laranja Mecânica, estão: Japão. Suécia e Tunísia.

Além dos jogos desses dois grupos, também tem a partida do Grupo D que fecha a primeira rodada do grupo dos Estados Unidos, um dos anfitriões.

Confira os jogos deste domingo

1h – Austrália x Turquia – Estádio de Vancouver

14h – Alemanha x Curaçao – Estádio de Atlanta

17h – Holanda x Japão – Estádio de Los Angeles

20h – Costa do Marfim x Equador – Estádio de Houston