Croácia x Gana: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Croácia e Gana se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 neste sábado (27), às 18h, no Lincoln Financial Field; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Croácia e Gana se enfrentam neste sábado (27), às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela terceira e última rodada da fase de grupos da competição.

Integrantes do Grupo L, Croácia e de Gana chegam para o confronto em diferentes situações no torneio. A Croácia precisa de forma desesperada de uma vitória após perder sua primeira partida contra a Inglaterra, por 4×2. Já Gana sonha com a classificação após conquistar três pontos em sua estreia, vencendo o Panamá por 1×0.

Onde assistir Croácia x Gana ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 18h.