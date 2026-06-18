Danilo afasta rumor de exclusão de Endrick na Seleção e faz elogio: ‘Joia rara’

O lateral comentou sobre o rumor que surgiu em torno do nome do colega de equipe após o atacante ter ficado no banco na estreia contra o Marrocos

Danilo disse que os veteranos fazem 'o que está ao alcance' para os novatos se sentirem importantes na Seleção Brasileira

O lateral Danilo Luiz afastou o rumor de que o atacante Endrick estaria sendo excluído da Seleção Brasileira. Em entrevista a jornalistas, na quarta-feira (17), o camisa 13 elogiou o colega de equipe.

“O Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro. [Ele] tem uma potência de perna e poder de decisão muito grande”, afirmou Danilo.

O jogador contou também ficar impressionado com os lances do atacante. Assim, a expectativa, segundo Danilo, é de que Endrick “tenha o maior protagonismo possível na Seleção Brasileira”.

Veterano na equipe canarinho, o lateral relatou que ele e outros jogadores que disputaram edições passadas do Mundial fazem “o que está ao alcance” para que os novatos se sintam importantes na Seleção Brasileira.

Sobre o motivo de Endrick não ter entrado contra o Marrocos, Danilo disse não saber o que motivou o técnico Carlo Ancelotti a deixar o atacante no banco de reservas.

Por fim, o lateral contou que fala para Endrick “manter a cabeça fresca”. “Na hora que você entrar, meu amigo, você vai botar a bola para dentro. É o seu nome, nós estamos te ajudando, te apoiando”, disse.