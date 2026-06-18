Danilo afasta rumor de exclusão de Endrick na Seleção e faz elogio: ‘Joia rara’
O lateral Danilo Luiz afastou o rumor de que o atacante Endrick estaria sendo excluído da Seleção Brasileira. Em entrevista a jornalistas, na quarta-feira (17), o camisa 13 elogiou o colega de equipe.
“O Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro. [Ele] tem uma potência de perna e poder de decisão muito grande”, afirmou Danilo.
O jogador contou também ficar impressionado com os lances do atacante. Assim, a expectativa, segundo Danilo, é de que Endrick “tenha o maior protagonismo possível na Seleção Brasileira”.
Veterano na equipe canarinho, o lateral relatou que ele e outros jogadores que disputaram edições passadas do Mundial fazem “o que está ao alcance” para que os novatos se sintam importantes na Seleção Brasileira.
Sobre o motivo de Endrick não ter entrado contra o Marrocos, Danilo disse não saber o que motivou o técnico Carlo Ancelotti a deixar o atacante no banco de reservas.
Por fim, o lateral contou que fala para Endrick “manter a cabeça fresca”. “Na hora que você entrar, meu amigo, você vai botar a bola para dentro. É o seu nome, nós estamos te ajudando, te apoiando”, disse.